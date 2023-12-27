Татьяна Навка поддержала выдвижение Владимира Путина на выборы в 2024 году

Президент ведет страну в правильном направлении В беседе с представителями СМИ Москвы олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка выразила поддержку решения Владимира Путина о выдвижении на выборах президента России, которые состоятся в марте 2024 года.
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