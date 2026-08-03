Премьер Сербии призвал граждан экономить электроэнергию из-за жары

Премьер-министр Сербии Джуро Мацут призвал граждан страны экономить электроэнергию из-за продолжающейся аномальной жары и связанных с ней проблем с водными ресурсами, которые могут повлиять на энергоснабжение.
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