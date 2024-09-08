Джейсон Шрайер ничего не слышал о возможной задержке Grand Theft Auto VI Известный и...

Джейсон Шрайер ничего не слышал о возможной задержке Grand Theft Auto VIИзвестный игровой журналист Джейсон Шрайер прокомментировал появившиеся сегодня слухи от инсайдера Liam, который сообщил о том, что Grand Theft Auto VI будет перенесена на начало 2026 года.