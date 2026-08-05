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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани десятки улиц останутся без света

В Рязани десятки улиц останутся без света

Дома обесточат по следующим адресам: Улицы: Бахмачеевская, Библиотечная, Бронная, Великанова, Ветеринарная, Вишневая, Восточная Окружная, Западная, Интернатская, Коломенская, Комбайновая, Костычева, Крупской, Магистральная, Мервинская, Московское шоссе, Народная, Новаторов, Октябрьская, Пирогова, Полина, Речная, Советская, Станкозаводская, Старореченская, Тракторная, Шабулина, Энгельса, Юбилейная.

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