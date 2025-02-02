Отдавая долг памяти погибшим воинам, воспитанники военно-патриотического клуба "Штурм", юнармейцы юнотряда и волонтеры Победы Центра молодежи несли традиционную Вахту Памяти.
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Отдавая долг памяти погибшим воинам, воспитанники военно-патриотического клуба "Штурм", юнармейцы юнотряда и волонтеры Победы Центра молодежи несли традиционную Вахту Памяти.