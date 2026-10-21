Проект реконструкции Чуйского тракта предполагает строительство 14,4 км новой дороги в обход поселков, что снизит уровень шума и вредных выбросов, а также повысит безопасность пешеходов.
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