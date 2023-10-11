Кто будет платить? 6 важных правил этикета на первом свидании

Кто будет платить? 6 важных правил этикета на первом свиданииНужно ли опаздывать на свидание, как учат женские коучи? Стоит ли ждать, что спутник вызовет и оплатит такси?На эти и другие вопросы Леди Mail.
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