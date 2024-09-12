На платформе «Мой экспорт» доступны аналитические сервисы для предпринимателей Тверской области

Российский экспортный центр продолжает совершенствовать аналитические сервисы на государственной цифровой платформе «Мой экспорт», которые помогают отечественным компаниям развивать экспортную деятельность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии