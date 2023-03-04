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Партеногенез у калифорнийского кондора: Этой птице не нужно думать о паре на 14 февраля. Она научилась делать детей сама с собой!

Партеногенез у калифорнийского кондора: Этой птице не нужно думать о паре на 14 февраля. Она научилась делать детей сама с собой!

Вам грустно и одиноко? 14 февраля для вас не праздник, а сущее наказание? Запишитесь в ряды тех, кто занимается партеногенезом! Это явление, при котором животные рожают детей сами от себя — из неоплодотворённой яйцеклетки появляется вполне нормальное дитё.

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