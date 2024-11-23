Находки, которые озадачили интернет, и попытки их разгадать: 15 фото

Было бы глупо полагать, что даже интернет может помочь во всех ситуациях. И хотя люди онлайн регулярно помогают разгадывать всякие непонятные вещи, некоторые находки так и остаются под знаком вопроса и лишь с предположительными разгадками.
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