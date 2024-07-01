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Царьград

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Батюшки перечислили главные запреты при посещении кладбища

Батюшки перечислили главные запреты при посещении кладбища

Богословы напомнили, как не стоит вести себя на кладбищеВ дзен-канале "Господи, помоги! Православие" появился материал, посвящённый тому, чего не стоит делать во время посещения кладбища.

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