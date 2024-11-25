Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Нет, конечно, мы этого не планировали": Медведев назвал причину роста военных расходов

"Нет, конечно, мы этого не планировали": Медведев назвал причину роста военных расходов

ФОТО: ROMAN NAUMOV/URA.RU/GLOBALLOOKPRESS Рост военных расходов в российском бюджете возник на фоне нужд СВО, в долгосрочной перспективе подобное выделение средств не планировалось, заявил Дмитрий Медведев.

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