Россиянка описала еду в отеле Турции фразой «сосиски напоминали туалетную бумагу»

Российская туристка отдохнула в турецком Кемере и пожаловалась на плохие условия в местном отеле. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».
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