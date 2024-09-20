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Россиянка описала еду в отеле Турции фразой «сосиски напоминали туалетную бумагу»

Россиянка описала еду в отеле Турции фразой «сосиски напоминали туалетную бумагу»

Российская туристка отдохнула в турецком Кемере и пожаловалась на плохие условия в местном отеле. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

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