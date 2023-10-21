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Президент Египта: работе КПП «Рафах» мешали атаки Израиля

Президент Египта: работе КПП «Рафах» мешали атаки Израиля

Власти Египта никогда не закрывали наземный переход «Рафах» на границе с сектором Газа. Его нормальной работе мешали атаки со стороны Израиля, сообщил египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси, чьи слова привел ТАСС.

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