С торгов вновь попытаются продать имущественный комплекс Котовской ТЭЦ

Имущественный комплекс и электросетевое хозяйство Котовской ТЭЦ вновь выставили на торги. Объявления о проведении двух открытых аукционов разместил конкурсный управляющий предприятия-банкрота Роман Савченко.
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