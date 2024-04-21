Оладьи нежные как кремовое суфле: тесто из взбитых яиц жарим под крышкой

Оладьи готовят практически в каждом доме, но мало кто знает, что если немного изменить рецепт привычного теста, а потом готовить под крышкой, то оладьи становятся уже не похожими на выпечку, а будут словно кремовое суфле.
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