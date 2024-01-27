МО РФ: более 120 военных ВСУ уничтожено на южнодонецком направлении

Пункты временной дислокации, опорные пункты, а также украинские военные двух бригад Вооруженных сил Украины ликвидированы на южнодонецком направлении, сообщил начальник пресс-центра российской группировки «Восток» Александр Гордеев.
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