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Медведев призвал к тотальным казням из-за жуткого видео с убийством российского военного «Азовом»*

Медведев счёл лучшим ответом на расстрел военного РФ "азовцами"* тотальные казни Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал чудовищное видео расстрела раненого российского военного, которое выложил украинский нацбат «Азов»*.

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