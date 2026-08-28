Концерт Канье Уэста в Петербурге состоится

По информации, полученной РБК от источников, осведомленных о процессе обсуждения и консультаций по данному вопросу, концерт американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге состоится.
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