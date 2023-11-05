Уфологи в Сети обсуждают существование планеты Нибиру ClickioВ последние годы уфологическое сообщество активно обсуждает мрачные теории о наступлении инопланетных аннунаков с планеты Нибиру, предполагая, что они могут иметь зловещие планы по отношению к Земле.