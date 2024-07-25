Китай выпустил собственную ОС. Она поддерживает китайские серверные процессоры

Tencent Cloud представила TencentOS Server V3 — операционную систему, разработанную для поддержки китайских серверных процессоровTencent Cloud выпустила TencentOS Server V3, операционную систему, ориентированную на использование с китайскими серверными процессорами, включая Kunpeng от Huawei, Hygon от Sugon и FeiTeng от Phytium.
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