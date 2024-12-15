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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Марченко забил «Анахайму», став 3-й звездой матча. У него 11+17 в 30 играх

Форвард «Коламбуса» набрал 28-е (11+17) очко в текущем чемпионате НХЛ и был признан третьей звездой этой игры.

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