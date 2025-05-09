Колонна беспилотных систем впервые появилась на Красной площади

На Красную площадь впервые вышла колонна 7-го отдельного полка войск беспилотных систем. Впервые на Параде представлены беспилотники «Орлан-10», «Орлан-30», Zala ,«Ланцет-51», «Ланцет-52», «Гарпия» и «Герань».
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