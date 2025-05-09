Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 332 подписчика

Колонна беспилотных систем впервые появилась на Красной площади

Колонна беспилотных систем впервые появилась на Красной площади

На Красную площадь впервые вышла колонна 7-го отдельного полка войск беспилотных систем. Впервые на Параде представлены беспилотники «Орлан-10», «Орлан-30», Zala ,«Ланцет-51», «Ланцет-52», «Гарпия» и «Герань».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх