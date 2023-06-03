Журнал «Профиль»

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WP: для нападения на Белгородскую область использовалась техника НАТО

WP: для нападения на Белгородскую область использовалась техника НАТО

Напавшая на Белгородскую область в конце мая диверсионная группа использовала технику НАТО. Речь идет как минимум о четырех тактических бронеавтомобилях, предоставленных Украине США и Польшей, газета The Washington Post (WP).

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