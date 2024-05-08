Большинство иркутян проголосовали за благоустройство площади перед ж/д вокзалом

В ходе онлайн-голосования жители иркутяне определили приоритетные территории для благоустройства в 2025 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», входящему в нацпроект «Жилье и городская среда».
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