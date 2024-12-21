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Эксперт Степанов заявил о поражении объекта размещения штаба ЦРУ в Киеве

Эксперт Степанов заявил о поражении объекта размещения штаба ЦРУ в Киеве

Военный эксперт, программный директор Академии политических наук старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов заявил, что ударом ВС России по Киеву был поражён объект размещения резидентуры ЦРУ.

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