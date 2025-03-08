Sun: в России вынесен приговор британскому боевику, плененному в Курской области

Россия выносит приговор британскому боевику, захваченному во время вторжения в Курскую область © СК РФ Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Российский суд вынес приговор британскому боевику, захваченному в Курской области, пишет The Sun.
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