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Sun: в России вынесен приговор британскому боевику, плененному в Курской области

Sun: в России вынесен приговор британскому боевику, плененному в Курской области

Россия выносит приговор британскому боевику, захваченному во время вторжения в Курскую область © СК РФ Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Российский суд вынес приговор британскому боевику, захваченному в Курской области, пишет The Sun.

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