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Мировое обозрение

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«Военный Шенген» и новые бригады: В МИД рассказали о подготовке НАТО к войне с РФ в 2030 году

«Военный Шенген» и новые бригады: В МИД рассказали о подготовке НАТО к войне с РФ в 2030 году

Заявления о том, что Североатлантический альянс готовится к прямому столкновению с Россией, перестали быть риторической фигурой.

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