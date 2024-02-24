На авдеевском коксохимическом заводе нашли пункт ВСУ со Starlink и оружием НАТО

МО России продемонстрировало систему работы Starlink ВСУ на коксохимическом заводе в Авдеевке. Расположенная на бывшем командном пункте ВСУ, она использовалась для управления украинскими беспилотными летательными аппаратами.
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