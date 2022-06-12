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Тело до смерти избитой женщины обнаружили возле частного дома в Саратовской области

Тело до смерти избитой женщины обнаружили возле частного дома в Саратовской области

Труп 33-летней женщины с признаками насильственной смерти обнаружили поздно ночью в городе Хвалынск. Тело находилось во дворе частного дома по улице Ленина, где проживала погибшая, сообщили в пресс-службе СК СК России по Саратовской области.

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