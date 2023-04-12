Обещать — не значит жениться

Новый график застройщика и обещания чиновников по проблеме дольщиков дома литеры 3 в ЖК «Свобода» в Краснодаре оказались фарсом? После того как в нашей газете вышла статья о проблеме дольщиков литеры 3 ЖК «Свобода» в Краснодаре, сотрудники краевого Департамента строительства, представители мэрии и застройщика — ООО «СЗ „ССК”» — встретились на строительной площадке с дольщиками, представили им новый график работ на объекте, заверили, что темпы строительства ускорятся и дом будет достроен к середине лета 2023 года.