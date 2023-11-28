Путин подписал закон об индексации МРОТ на 18,5%

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лина любимцева

САМИ ОНИ ПУСТЬ ЖИВУТ НА ЭТОТ МРОТ!!! Как и на прожиточный минимум для пенсионеров в 15 тысяч рублей, из которых половину заплати за жилье, на остальное НИ ЖИТЬ, НИ СДОХНУТЬ!! Добрячки, твою...