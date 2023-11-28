С 1 января 2024 года он составит 19 242 рублей.фото: kremlin.ru--> Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает минимальный размер оплаты труда на 2024 год в размере 19 242 рублей.
Путин подписал закон об индексации МРОТ на 18,5%
Комментарии
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Евгений МакЛауд
цены выросли на 100%. мрот вам в рот мля!!
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18 час.
лл
лина любимцева
САМИ ОНИ ПУСТЬ ЖИВУТ НА ЭТОТ МРОТ!!! Как и на прожиточный минимум для пенсионеров в 15 тысяч рублей, из которых половину заплати за жилье, на остальное НИ ЖИТЬ, НИ СДОХНУТЬ!! Добрячки, твою...
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10 час.
С
СЕРГЕЙ
Не МРОТ нужно поднимать а ставку.Ставка 6200 до 9700.
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5 час.
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