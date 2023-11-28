ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 600 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • СЕРГЕЙ
    Не МРОТ нужно поднимать а ставку.Ставка  6200 до 9700.Путин подписал за...
  • НС
    Но наказать надо, очень серьёзно наказать. Тут надо подумать - как это сделать для всеобщей пользы.Подростки по зада...
  • НС
    странно - выросло вот ТАКОЕ - продажное и готовоё на всё... нет,не поколение - а как лучше назвать?  Слово не подберу...Подростки по зада...

Путин подписал закон об индексации МРОТ на 18,5%

Путин подписал закон об индексации МРОТ на 18,5%

С 1 января 2024 года он составит 19 242 рублей.фото: kremlin.ru--> Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает минимальный размер оплаты труда на 2024 год в размере 19 242 рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Евгений МакЛауд
цены выросли на 100%. мрот вам в рот мля!!
Ответить
18 час.
лл
лина любимцева
САМИ ОНИ ПУСТЬ ЖИВУТ НА ЭТОТ МРОТ!!! Как и на прожиточный минимум для пенсионеров в 15 тысяч рублей, из которых половину заплати за жилье, на остальное НИ ЖИТЬ, НИ СДОХНУТЬ!! Добрячки, твою...
Ответить
10 час.
С
СЕРГЕЙ
Не МРОТ нужно поднимать а ставку.Ставка  6200 до 9700.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх