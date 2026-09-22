Житель Пермского края получил 2 года за кислотную атаку в Магнитогорске

Житель Пермского края, плеснувший в январе уксусной кислотой в лицо женщине в Магнитогорске, приговорён к двум годам колонии-поселения.
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