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ФСБ показала, как агенты Киева перевозили дроны для атак на аэродромы в РФ

ФСБ показала, как агенты Киева перевозили дроны для атак на аэродромы в РФ

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России 13 июля опубликовал кадры оперативной съемки, на которых показано, как агенты Киева перевозили по территории России FPV-дроны для подготовки атаки на военные аэродромы.

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