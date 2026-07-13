ФСБ показала, как агенты Киева перевозили дроны для атак на аэродромы в РФ

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России 13 июля опубликовал кадры оперативной съемки, на которых показано, как агенты Киева перевозили по территории России FPV-дроны для подготовки атаки на военные аэродромы.
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