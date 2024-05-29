В аэропорту Калуги отменили несколько рейсов в Минеральные Воды и Петербург

Калужский аэропорт предупредил об отмене нескольких рейсов в Минеральные Воды и Санкт-Петербург. Решение о корректировке расписания приняла компания-авиаперевозчик «Азимут»Калужский аэропорт предупредил об отмене нескольких рейсов в Минеральные Воды и Санкт-Петербург.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)