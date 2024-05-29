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Калужские новости

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В аэропорту Калуги отменили несколько рейсов в Минеральные Воды и Петербург

В аэропорту Калуги отменили несколько рейсов в Минеральные Воды и Петербург

Калужский аэропорт предупредил об отмене нескольких рейсов в Минеральные Воды и Санкт-Петербург. Решение о корректировке расписания приняла компания-авиаперевозчик «Азимут»Калужский аэропорт предупредил об отмене нескольких рейсов в Минеральные Воды и Санкт-Петербург.

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