В аэропорту Калуги отменили несколько рейсов в Минеральные Воды и Петербург

Калужский аэропорт предупредил об отмене нескольких рейсов в Минеральные Воды и Санкт-Петербург. Решение о корректировке расписания приняла компания-авиаперевозчик «Азимут»Калужский аэропорт предупредил об отмене нескольких рейсов в Минеральные Воды и Санкт-Петербург.