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SpaceX сообщила, когда может состояться третье летное испытание Starship

SpaceX сообщила, когда может состояться третье летное испытание Starship

Starship / © SpaceX Согласно данным из поста SpaceX, полет Starship может состояться 14 марта. Однако стоит отметить, что на данный момент компания Илона Маска еще не получила лицензию на полет от Федерального управления гражданской авиации США (FAA), поэтому официальная дата будет объявлена только после получения разрешения на испытание.

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