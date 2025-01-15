Рютте: европейцы будут учить русский, если не выделят больше денег на оборону

БРЮССЕЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Генсек НАТО Марк Рютте пригрозил странам ЕС, что им придется учить русский язык через 4-5 лет, если они не выделят на военные нужды значительно больше денег, чем нынешние 2% ВВП.
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