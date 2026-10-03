Результаты: Результаты групповой гонки юниоров на ЧЕ-2026 по велоспорту

@import url(«/css-flag/flag-icon.min.css»); В гонке Šenčur — Šenčur, протяжённостью 110,5 км, победу одержал Элиас Дюбинг из Норвегии с результатом 2 часа 42 минуты 40 секунд.
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