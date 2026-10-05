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Царьград

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Главу Росздравнадзора Самары арестовали за взятку в 800 тысяч

Главу Росздравнадзора Самары арестовали за взятку в 800 тысяч

Суд арестовал Анну Гомжину по обвинению в получении 800 тыс. рублей за искажение результатов проверки косметологической организации.

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