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Получаем подарки и радуемся! Китайский совет дня на вторник, 15 февраля

Получаем подарки и радуемся! Китайский совет дня на вторник, 15 февраля

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» во вторник, 15 февраля?   Вторник – хороший день для получения заслуженной награды.

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