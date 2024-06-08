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Макрон заявил о коалиции стран, готовых отправить военных инструкторов на Украину

Макрон заявил о коалиции стран, готовых отправить военных инструкторов на Украину

Лидер Франции сделал заявление на пресс-конференции в Елисейском дворце. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что в ближайшие дни завершится формирование коалиции стран, которые согласны отправить своих военных инструкторов на Украину.

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Комментарии
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Natalia Ivanova
Да пусть едут - только гробики для себя заранее пусть приготовят, чтобы родственников не обременять.
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