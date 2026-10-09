Иван Богослов и память святителя Тихона: главные запреты 9 октября

Праздник 9 октября: почему нельзя работать после обеда, есть чеснок и играть свадьбы.В пятницу, 9 октября 2026 года, Православная Церковь вспоминает преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова — любимого ученика Христа, автора Откровения (Апокалипсиса) и "Апостола любви".