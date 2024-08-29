Как звезды повлияют на финансы: прогноз для каждого знака зодиака на неделю со 2 по 8 сентября Ольга ВайленкоФинансовые вопросы часто оказываются в центре нашего внимания, поскольку они напрямую влияют на наше настроение, самооценку и мотивацию.
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