Интересная жизнь с Vera Star "Людям жить не на что, а губернатор уже победил ": Депутат Госдумы Нина Останина была поражена происходящим в Орске Фото: aif.
Местная администрация по всему периметру решила оградиться от жителей зеркальным забором - не прикол
Комментарии
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Александр Денисов
Это "великий и могучий" оленевод Шойгу сделал из МЧС похоронную команду.
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4 час.
ВТ
Врам Тавризов
Забор это полбеды, может за ним сидят люди, работающие с населением А я вот про Москву В моем доме шёл капремонт, срочно надо было найти владелицу квартиры, которая ее сдавала, а где жила и ее телефоны никто в доме не знал Я и другие жильцы все что можно перепробовали - ничего в ответ Звоню в мэрию Москвы А мне живой женский голос на мои вопросы по сути ответила А мы с населением не работаем и положила трубку Поэтому может у вас за забором наверно так нагло не отвечают...
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1 час.
Елена Смирнова
неправильный опросник, я бы проголосовала за "горе-губернаторы должны ответить по полной,включая конфискацию" !!!
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1 час.
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