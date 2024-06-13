Местная администрация по всему периметру решила оградиться от жителей зеркальным забором - не прикол

ВТ

Врам Тавризов

Забор это полбеды, может за ним сидят люди, работающие с населением А я вот про Москву В моем доме шёл капремонт, срочно надо было найти владелицу квартиры, которая ее сдавала, а где жила и ее телефоны никто в доме не знал Я и другие жильцы все что можно перепробовали - ничего в ответ Звоню в мэрию Москвы А мне живой женский голос на мои вопросы по сути ответила А мы с населением не работаем и положила трубку Поэтому может у вас за забором наверно так нагло не отвечают...