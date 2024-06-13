Медвежий угол
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Медвежий угол

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Местная администрация по всему периметру решила оградиться от жителей зеркальным забором - не прикол

Местная администрация по всему периметру решила оградиться от жителей зеркальным забором - не прикол

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Комментарии
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Александр Денисов
Это &quot;великий и могучий&quot; оленевод Шойгу сделал из МЧС похоронную команду.
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4 час.
ВТ
Врам Тавризов
Забор это полбеды, может за ним сидят люди, работающие с населением А я вот про Москву В моем доме шёл капремонт, срочно надо было найти владелицу квартиры, которая ее сдавала, а где жила и ее телефоны никто в  доме не знал Я и другие жильцы все что можно перепробовали - ничего в ответ Звоню в мэрию Москвы А мне живой женский голос на мои вопросы по сути ответила А мы с населением не работаем и положила трубку Поэтому  может у вас за забором наверно так нагло не отвечают...
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1 час.
Елена Смирнова
неправильный опросник, я бы проголосовала за &quot;горе-губернаторы должны ответить по полной,включая конфискацию&quot; !!!
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1 час.

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