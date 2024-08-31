Иран отверг обвинения Киева в якобы причастности к подготовке военных России

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани назвал политически мотивированными обвинения Киева в адрес Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в том, что иранские военные якобы обучали военнослужащих России.
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