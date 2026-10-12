Агроном Воинкова раскрыла секрет легкой зимовки популярных роз

Октябрь - время предзимней подготовки цветников. В этот период важно точно разделять капризные сортовые растения и выносливые кустарники, чтобы не тратить лишнее время на возведение сложных конструкций там, где природа все предусмотрела сама.
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