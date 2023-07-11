В минздраве рассказали, почему покупают самое дорогое медоборудование за рубежом

В Свердловской области нет проблем с закупками медицинских изделий и препаратов, частично после 2022 года они переориентировались на отечественных производителей, однако, как признали в минздраве региона, речь идет только о базовой продукции.
В Свердловской области нет проблем с закупками медицинских изделий и препаратов, частично после 2022 года они переориентировались на отечественных производителей, однако, как признали в минздраве региона, речь идет только о базовой продукции.
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