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В минздраве рассказали, почему покупают самое дорогое медоборудование за рубежом

В минздраве рассказали, почему покупают самое дорогое медоборудование за рубежом

В Свердловской области нет проблем с закупками медицинских изделий и препаратов, частично после 2022 года они переориентировались на отечественных производителей, однако, как признали в минздраве региона, речь идет только о базовой продукции.

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