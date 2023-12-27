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«Был у истоков». Известный врач скончался во Владивостоке

«Был у истоков». Известный врач скончался во Владивостоке

Печальную новость сообищла поликлиника №6 города Владивостока. Стало известно о смерти опытного специалиста и руководителя отделения выездной патронажной паллиативной помощи Андрея Денежи, сообщает PRIMPRESS.

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