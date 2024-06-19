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Царьград

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Отец захватчика ростовского СИЗО заявил, что ничего не знал о судьбе сына

Всех террористов ликвидировали во время штурма.Умарбек Гандалоев – отец одного из захватчика ростовского следственного изолятора – заявил в беседе с журналистами, что никто не рассказывал ему ничего о судьбе сына Малика Гандалоева.

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