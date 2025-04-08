День российской почты в 2025 году. Какого числа отмечается праздник и что известно о его истории и традициях

Почтовая связь в нашей стране существует уже не одно столетие. И если раньше письма и посылки могли идти до адресата месяцами, то сейчас, благодаря сотням почтовых отделений и тысячам сотрудников доставка отправлений занимает от нескольких часов до пары дней.
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